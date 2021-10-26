Tahran'dan BM insan hakları raportörünün İran raporuna tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, dün BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesi'nde yaptığı konuşmada, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin herkes için ortak bir hedef olması gerektiğini belirterek, “ Buna rağmen, insan haklarında istikrarlı ilerleme kaydeden ülkeleri seçici olarak taciz etmek için insan hakları mekanizmalarının kötüye kullanılması, dayanışma duygusunun altını oymakta ve insan haklarının yüce insani hedeflerini baltalamaktadır” dedi.

İrşadi, “Eldeki tüm deliller ve gerçekler, İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları konusunda Özel Raportör atanmasının iyi bir niyet çerçevesinde olmadığını gösterse de, İran, halkına hizmet etmekten bir an olsun vazgeçmeyecek ve demokratik yönetim sistemini derinleştirecektir” ifadelerinde bulundu.

İrşadi ilaveten, “İran, karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı diyalog ve işbirliğinin, insan haklarının uluslararası düzeyde geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak için mevcut tek araç olduğuna inanmaktadır” diye kaydetti.