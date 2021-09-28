Siyonist başbakanının İran ile ilgili konuşması yalan

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim başbakanının BM Genel Kurulunda İran ile ilgili iddialarına tepki gösterdi.
Taht Revançi’nin attığı tweette şu ifadeler kullanıldı:
“İranofobi Birleşmiş Milletler'de zirveye ulaştı. Siyonist Rejim başbakanının İran'la ilgili konuşması yalanlarla doluydu.
Siyonist Rejim yüzlerce nükleer başlığa sahipken bizim barışçıl nükleer programımız hakkında tartışamaz. Onun Filistin konusundaki sessizliği, Filistinlileri haklarından mahrum etme kararlılığını gösteriyor.”
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