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28 Eyl 2021 10:56

Iraklı milletvekili:

Erbil'deki İsrail'le normalleşme toplantısı ölü doğdu

Erbil'deki İsrail'le normalleşme toplantısı ölü doğdu

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Abdulhalık el-Azavi, Erbil'deki Siyonist İsrail'le normalleşme toplantısının ölü doğduğunu belirterek, "Iraklılar Filistin halkını destekliyor" dedi.

Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu  Üyesi Abdulhalık el-Azavi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme içerikli toplantının ölü doğduğunu söyledi.

Abdulhalık el-Azavi, “Siyonist Rejim’le ilişkilerin normalleştirilmesi tamamen reddedilmekte ve tüm Iraklılar işgal altındaki topraklarda Filistin halkının mahrum bırakılan haklarının iadesini talep etmektedir. Iraklılar Filistin halkını destekliyor” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme içerikli toplantıya Bağdat hükümeti, Iraklı siyasi isimler ve partilerden büyük tepki gelmişti.

News Code 1897531
https://tr.mehrnews.com/news/1897531/

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