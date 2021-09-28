Erbil'deki İsrail'le normalleşme toplantısı ölü doğdu

Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Üyesi Abdulhalık el-Azavi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme içerikli toplantının ölü doğduğunu söyledi.
Abdulhalık el-Azavi, “Siyonist Rejim’le ilişkilerin normalleştirilmesi tamamen reddedilmekte ve tüm Iraklılar işgal altındaki topraklarda Filistin halkının mahrum bırakılan haklarının iadesini talep etmektedir. Iraklılar Filistin halkını destekliyor” dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme içerikli toplantıya Bağdat hükümeti, Iraklı siyasi isimler ve partilerden büyük tepki gelmişti.
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