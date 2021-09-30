  1. Türkiye
30 Eyl 2021 10:57

6 parti aday belirlemek için bir araya geliyor

6 parti aday belirlemek için bir araya geliyor

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan üst düzey yöneticilerin 5 Ekim'de TBMM'de buluşarak Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına gireceğini belirtti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin "temel ilkeler belgesi" diye adlandırdıkları bir metin ile kameralar karşısına geçeceğini yazdı.

Pehlivan, bugünkü “6 lider yan yana gelecek” başlıklı köşe yazısında “Önce Ankara’da, sonra İstanbul’da yemekli bir masada buluştular. Şimdi de 5 Ekim Salı günü TBMM’de toplanacaklar” dedi.

Pehlivan, bu “temel ilkeler belgesi”nde üç başlığın öne çıktığını söyledi:

- Parti üyesi dahi olmayan bir cumhurbaşkanı tarif edilecek.

- Hükümeti düşürmenin güç, kurmanın kolay olduğu bir parlamenter sistem ortaya konacak.

- Bağımsız bir yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun, belki başka adla nasıl yeniden düzenleneceği anlatılacak."

6 Lider beraber açıklayacak

Söz konusu adayı 6 liderin beraber açıklayacağını söyleyen Pehlivan, şunları aktardı:

"Aldığım notlar arasında en çarpıcı olan ise sondaydı. Zira, hazırlanan ortak metnin CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları tarafından birlikte kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Altı muhalefet partisi liderinin yan yana kameralar karşısına çıkacak olması bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor."

News Code 1897577
https://tr.mehrnews.com/news/1897577/

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