AK Parti'de büyük erime sürüyor

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Türkiye'deki seçmenin 10 binde birine denk gelen 5 bin 750 kişiyle yüzyüze gerçekleştirdi son anketin sonuçlarını HalkTV'de yayınlanan Şirin Payzın'la Sözüm Var programında açıkladı.

MAK Araştırma Şirketi, 30'u büyük şehir olmak üzere 70 şehirde yaptığı ankette "Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete göre;

AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 22, HDP yüzde 8.5, MHP yüzde 7.5, İYİ Parti yüzde 13.8, DEVA Partisi yüzde 2.6, Gelecek Parti yüzde 2.5 oranına ulaştı.

AK Parti'nin çekirdek oyunun bundan 5 yıl önce 8 yıl önce gerçekleşen anketlerde yüzde 35 civarı olduğunu hatırlatan gazeteci Emin Çapa'nın, "AK Parti çekirdek oyunun altına mı düşüyor?" sorusuna MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"AK Parti'nin geçmişte şöyle bir durumu vardı. AK Parti otobüsünden inen yolcu yolun kenarındaki dolmuş durağında başka bir AK Parti otobüsünğn gelmesini beklerken, şimdi AK Partili seçmen hemen arkadaki İYİ Parti, Gelecek Parti ve DEVA Partisi dolmuşlarına binerek yoluna devam ediyor"

Kaynak: Milli Gazete