Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak

Gazeteci Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım" açıklamasına ilişkin olarak, "Buradan çıkan sonuç şudur: Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Peki ya sonra? Sonrası için plan şu galiba: Parlamenter sisteme geçilecek. Ve Akşener, parlamenter sistemin başbakanı olacak. Şimdilik varılan mutabakat bu gibi. Ama bu planın önünde de... Amansız engebeler, aşılması güç dağlar, zorlu yokuşlar falan var." ifadesini kullandı.

Kaynak: T24

