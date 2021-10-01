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1 Eki 2021 11:02

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk’ün vefatını “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…” ifadeleriyle duyurdu.

Asiltürk Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 13 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

News Code 1897591
https://tr.mehrnews.com/news/1897591/

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