Ayetullah İsa Kasım'dan Siyonist Bakan'ın Bahreyn ziyaretine tepki

Arap medyasına göre, Bahreyn İslami Hareketi lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, işgal rejimi Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Maname ziyaretine tepki göstererek, "Çok iğrenç Siyonist İsrail ile ilişkileri normalleştirme ihaneti Bahreyn rejiminin halka karşı yürüttüğü siyasi savaşlardan biridir. Bu adımla birlikte insanları yıldırma, fakirleştirme, hapse atma, göçe zorlama, aşağılama, marjinalleştirme ve haklarından yoksun bırakma gibi eylemler yapılır." dedi.

Ayetullah İsa Kasım, "Bahreyn, Al Halife rejiminin politikaları karşısında gerçek kimliğine bağlı kalmaya devam ediyor. Uzun sürecek direniş dönemi Bahreynliler için çok önemlidir ve kimlik savaşı niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Siyonist Bakan Yair Lapid, Tel Aviv ile Manama arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası ilk defa Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Siyonist Rejim ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.