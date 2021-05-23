Bahreyn halkından "Şeyh İsa Kasım”a destek gösterisi

Arap medyasına göre, Bahreyn halkı dün akşam Al-Fada Meydanı Şehitlerinin yıldönümü arifesinde sokağa çıkarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’a destek gösteri düzenledi.

Bahreyn Şii lideri Şeyh İsa Kasım’ın doğup yaşadığı yer olan “El Daraz” bölgesindeki Al-Fada Meydanı'nda topalan Bahreyn vatandaşları Ayetullah Şeyh İsa Kasım’a destek mesajı verdiler.

Göstericiler ayrıca "Lebbeyk Kasım" sloganları atarlarken, Bahreyn'in baskıcı ve dikta rejimine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdiler.

Al Halife rejimi 23 Mayıs 2017 "El Daraz" bölgesinde ikamet eden Şeyh İsa Kasım’ın evine saldırı düzenlemiş bu saldırıda 6 kişi şehit olurken onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Bahreyn, 14 Şubat 2011'den beri Al Halife rejimine karşı verilen kararlı bir mücadeleye sahne oluyor.