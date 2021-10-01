İran'dan Bahreyn'e "Siyonist Rejim'le normalleşme" tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, İşgal rejimi Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Bahreyn ziyaretine değinerek, Bahreyn yöneticilerinin bu Siyonis yetkilini rezil biçimde karşılamasını Bahreyn’in onurlu ve özgür halkının iradesine ‘karşı’ olarak nitelendirdi.

Bahreyn yöneticilerinin bu eylemini kınayan Hatipzade, bölgede Siyonist Rejimin yıkıcı varlığını istikrarlaştırmak için zemin hazırlamanın gerginlik ve güvensizliği arttıracağını söyledi.

Bahreyn yöneticilerinin Siyonist Rejimin Filistin’in mazlum ve dirençli halkına karşı cinayetlerini görmezden gelmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Hatipzade, “Bu tür eylemler Siyonist Rejimin meşruiyetini artırmayacak ve dünya Müslümanlarının ilk kıblesi olan Kudüs’ün kurtuluşu idealini etkilemeyecektir” dedi.

Bu kara lekenin Bahreyn yöneticilerinden silinmeyeceğini belirten Hatipzade, “Bölge halkı, Siyonist Rejim’le ilişkilerin normalleşmesi sürecine karşı çıkmaya devam edecek” ifadesini kullandı.