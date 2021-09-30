Vladimir Putin, Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’deki görüşmelerinde, 2019’den beri düzenlenmeyen Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin, ‘pandeminin izin vermesi hâlinde’ bu sene bitmeden toplanması konusunda anlaştı. Geçen yıl Türkiye'de yapılması gerekirken pandemi yüzünden iptal edilen zirve gerçekleşirse, Putin yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret edecek.



Sputnik'in aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Soçi’de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarında, “Başkanlar, Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin sene sonuna kadar düzenlenmesi konusunda anlaştı. Tabii ki bunun için, bize hâlâ pek elverişli koşullar sağlamayan salgının buna izin vermesi gerekiyor” dedi.



Üst Düzey İşbirliği Konseyi, Rusya ile Türkiye’nin ikili ilişkilerini düzenleyen en üst düzey mekanizma ve söz konusu konseye doğrudan Putin ile Erdoğan başkanlık ediyor. Pandemi sebebiyle 2019’dan beri düzenlenmeyen konseyin bu sene içinde toplanmasının planlanması, iki liderin yıl sona ermeden yeniden bir araya gelebilecekleri anlamına geliyor.



8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı iki liderin başkanlığında 8 Nisan 2019'da Moskova'da yapılmıştı.