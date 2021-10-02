İran'da bugünkü vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 135 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120 bin 880'e vaka sayısı ise 5 milyon 611 bin 700'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 802'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 75 bin 482'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, bugüne kadar ülkede 53 milyon 809 bin 661 doz aşı yapıldığını duyurdu.