İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 525 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120 bin 663'e vaka sayısı ise 5 milyon 601 bin 565'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 841'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 53 bin 551'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.