Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran, her zaman komşularının iyiliğini istemiştir

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın her zaman komşu ülkelerin iyiliğini istediğini ifade ederek, "İran, her zaman komşularının iyiliğini istemiş ve hiçbir zaman tehdit olmamıştır" dedi.

Komşu ülkeler ile sorunların işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiğini belirten Şemhani, "Sorunlar komşu ülkeler arasında işbirliği ve dayanışma içerisinde çözülmelidir. Her türlü yabancının bölgeye şeytanlık ve fitne dışında bir katkısı yoktur. Komşu ülkelerimizi bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerli yapım "Hormoz" radarı ve "Şems" simülatörü tanıtıldı

İran’ın yerli imkanlarla ürettiği "Hormoz" adlı orta menzilli taktik radarı ve uzun menzilli stratejik sistem olan "Şems" adlı simülatörü bugün İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı bir törende tanıtıldı.

"Hormoz" radarı, diğer radarlara göre hedefin yönünü ve yüksekliğini ölçebilmenin yanı sıra yüksek muharebe kabiliyetine ve yüksek çalışma sürekliliğine sahiptir.

Hayber Fatihleri' tatbikatı bölgenin stratejisini değiştirecek

İran Orudusu Kara Kuvvetlerine bağlı 25. Komando Tugay Komutanı General Ali Dilaver, ülkenin kuzeybatısında devam eden 'Hayber Fatihleri' isimli askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulunarak, tatbikatta temsili düşman hedeflerinin başarıyla vurulduğunu söyledi.

Ülkedeki bazı ülkelerin kötü davranışlarını eleştiren General Dilaver, Siyonist Rejim ile IŞİD’li teröristlerin bölgedeki varlığına işaretle, “Hayber Fatihleri ​​tatbikatı bölgede İran Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli görevlerinden birdir ve İran'ın dost ve komşularına ‘barış ve dostluk’ mesajı veriyor. Ancak bu, bu İranlı askerlerin yeteneklerinin sadece bir kısmıdır. Bu tatbikat kesinlikle bölgedeki mevcut stratejiyi değiştirecektir.” ifadelerini kullandı.

İran'da vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 135 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120 bin 880'e vaka sayısı ise 5 milyon 611 bin 700'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 802'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 75 bin 482'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.