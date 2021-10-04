Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Tahran'da

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere Tahran'a geldi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ermeni mevkidaşı Mirzoyan baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik ve ticari işbirliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine hazır olduğunu belirtmişti.

Uluslararası sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Emir Abdullahiyan , iki komşu ülke Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini de vurguladı ve İran'ın bu anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etmişti.