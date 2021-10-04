İran: Bakü ve Erivan ile iyi ilişkilere sahibiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hatipzade, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'un Tahran ziyaretine dair, "Daha önceden planlanan ziyaret kapsamıdna İran ve Ermenistan dışişleri bakanları iki ülkeyi ilgilendiren hususları ve çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüşecek." dedi.

'Bakü ve Erivan ile iyi ilişkilere sahibiz'

Tahran'ın hem Bakü hem de Erivan ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Hatipzade, "Herhangi bir ülke ile münasebetimiz başka bir ülkeyle olan ilişkilerimizin zıttı değildir." ifadesini kullandı.

Hatipzade, Azerbaycan yönetiminin sınırlarını üçüncü bir tarafın İran'a karşı kötüye kullanmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'da yaşanan TIR şoförleri olayı hakkında Hatipzade, "Olayın en başından itibaren Bakü'deki dostlarımıza İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyduğunu aynı zamanda bu ülkenin ulusal egemenliğinin korunmasına da yardımcı olacağını aktardık; Ancak İranlı soförlere yönelik yapılan muameleyi dostane ve iyi komşuluk bağlamında görmüyoruz." dedi.

İran-Azerbaycan ilişkilerinde bazı hususların bulunduğunu dile getiren Hatipzade, şunları kaydetti:

“Bunun en önemlisi, Siyonist Rejim’in Azerbaycan topraklarından İran milletine karşı yaptığı eylemler ve açıklamalardır. Bunu Bakü'deki arkadaşlarımıza defaatle dostane bir şekilde anlattık, onlar da gerekli uyarıları yaptıklarını ifade ettiler.

Elbette ki, İran İslam Cumhuriyeti güvenliğini ve istikrarını nasıl koruyacağını çok iyi bilir; Ancak Bakü'nün yönetim görevlerini yerine getirmekle uğraşması daha iyi olur. İkili ilişkiler de gayet iyi durumda."

İran-Suudi Arabistan görüşmeleri

Tahran-Rıyad görüşmelerine ilişkin Hatipzade, bu konuda durumun iyi olduğunu ve sürecin takip edildiğini söyedi.

IKBY'deki İran karşıtı terör gruplarının faaliyetleri

İranlı sözcü, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İran karşıtı terör gruplarının faaliyetleri konusunda, "Irak ve IKBY yetkililerine İran'ın terör eylemlerine kesinlikle müsamaha göstermediği, teröristlerin silahsızlandırılması ve üslerinin yok edilmesi gerektiği söylendi." şeklinde konuştu.