Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'İran' açıklaması

Ermenistan devlet ajansı Armenpress’in aktardığı üzere Başbakan Nikol Paşinyan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Ermeni topluluğun temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda İran hakkında, “İran bizim ortağımız. Ermenistan hiçbir zaman İran karşıtı bir komploya karışmadı. İranlı ortaklarımızın bunun olmayacağını bildiğine inanıyorum, çünkü İran ile ilişkiler Ermenistan için son derece önemlidir.” dedi.

'Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazırım'

Nikol Paşinyan ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.

Habere göre Paşinyan, “Ben daha temmuz ayında üst düzey ve en üst düzey, yani dışişleri bakanları ve başbakan-cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeye hazır olduğumuzu söylemiştim” dedi ve şöyle devam etti:

“Geçenlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada, Dağlık Karabağ sorununun çözüm beklediğini söylemiştim ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının (Karabağ sorununa ilişkin) açıklamalarını memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Orada eş başkanlar birkaç kez Karabağ sorununun çözülmesi ve bu amaçla barış sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini defalarca dile getirdiler.”

Haberde, Paşinyan’ın bu bağlamda ‘hem önce hem de şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazır olduğunu beyan ettiğini’ belirttiği ifade edildi.

Kaynak: Sputnik