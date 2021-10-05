İran Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un resmi davetlisi olarak Moskova’ya gitti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, dün yaptığı açıklamada, 6 Ekim'de İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile Moskova'da görüşeceğini duyurmuştu.

Emir Abdullahiyan ile Lavrov’un hem ikili ilişkiler hem de uluslararası ve bölgesel konuları görüşmesi bekleniyor.

İranlı Bakan, geçtiğimiz ayda Tacikistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi sırasında Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelmişti.

Baş başa gerçekleşen görüşmede Rus Bakan, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı Moskova'yı ziyaret etmeye davet etmişti.