İran-Ermenistan ilişkilerinin zedelenmesine izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye işaret ederek, "Bugünkü görüşmede İran ile Ermenistan arasındaki siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik, turizm, ticaret ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Ayni zamanda ikili ilişkiler için yeni bir yol haritası çizildi." dedi.

İki ülke arasındaki ulaşım hatları ile karayolu güzergahlarının yeniden canlandırılması için yeni tasarlanan projelerin derhal hayata geçirileceğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, "İnşaallah önümüzdeki haftalarda her alanda hareketlilik yaşandığına tanık olacağız." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Güney Kafkasya'daki durumu değerlendirerek, bölgede Siyonistler ve teröristlerin varlığının İran için ciddi şekilde endişe verici olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Bazı yabancı ülkelerin İran'ın Ermenistan dahil diğer komşularıyla ilişkilerini zedelemesine izin vermeyeceğimizi bu toplantıda yüksek sesle ilan ediyoruz." diye konuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da basın toplantısında, İran İslam Cumhuriyeti'ne Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, bir kez daha Ermenistan'ın Karabağ münakaşası konusunda müzakere sürecinin Minsk Grubu çerçevesinde sürdürülmesi için hazır olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki karayolu güzergahlarına ilişkin Ermeni Bakani "İran'ı Ermenistan'a bağlayan alternatif güzergahlar neredeyse kullanıma hazır durumda." şeklinde konuştu.