Kudüs Gücü Komutanı, AKK üyesi ile bölgeyi görüştü

Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) üyesi Ayetullah Seyyid Ahmed Hüseyni Horasani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ile görüştüklerini duyurdu.

Ayetullah Hüseyni Horasani, "Kudüs Gücü komutanı ile Sünni kardeşlerle iletişim kurmanın yolları ile çeşitli konularda faydalı ve verimli bir görüşme yaptık." dedi.

Bu görüşmede Afgansitan'daki son durumu konuştuklarını anlatan Ayetullah Hüseyni Horasani, Kudüs Gücü'nün Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen gibi direniş ülkelerinde sunduğu hizmetlere ve elde ettiği kazanımlara değinerek, bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü, başarısını ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin ferasetini gösterdiğini aktardı.