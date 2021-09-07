Kudüs Gücü Komutanı, Meclisin kapalı oturumuna katıldı

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, bugün İran İslami Şura Meclisi'nde yapılan kapalı oturuma katıldı.

Bölgesel konuların ele alındığı kapalı oturuma ilişkin açıklamada bulunan İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi milletvekili İbrahim Rızai, "Kudüs Gücü komutanı, bu oturumda ABD'nin Afganistan'daki askeri yenilgisine değindi ve ülke güvenliğinin tehlikeye atılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı." dedi.

Rızai, "Kudüs Gücü Komutanı'nın açıklamasına göre, ABD yönetimi Afganistan'a 80 bin asker gönderdi. Ülkede günde 300 milyon dolardan fazla para harcadı ve 10 binden fazla askeri öldü. Fakat Amerika hiçbir sonuç elde edemedi. Kudüs Gücü komutanı Tuğgeneral Kaani, ABD'nin İran, Rusya, Çin ve Hindistan'a hakim olmak için Afganistan'a girdiğini, ancak yenildiğini ve nihayetinde ülkeden kaçtığını vurguladı." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Rızai, Tuğgeneral Kaani'nin ABD'nin IŞİD'i emellerine ulaşmak için Afganistan'a taşıdığını ifade ettiğini ve Doha'da yapılan Afganistan barış görüşmelerinin de başarısız olduğunu dile getirdiğini aktardı.