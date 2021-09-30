Kudüs Gücü Komutanı'ndan Emir Abdullahiyan'a tebrik ziyareti

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, dün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Tuğgeneral Kaani bu görüşmede, Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

Tuğgeneral Kaani, büyük şehit General Kasım Süleymani ve İran Dışişleri Bakanlığı şehitlerini rahmetle anarak, ''İran’ın ulusal menfaatlerinin korunmasında Dışişleri Bakanlığı'nın özel ve önemli role sahiptir.'' dedi.

Emir Abdullahiyan ise bu görüşmede, "Sahanın kahramanı Şehit General Süleymani'nin özel rolü olmasaydı terörizm ve Siyonizme karşı, bölgemiz bugün farklı olurdu." ifadesini kullandı.

Bakan Emir Abdullahiyan,"Terör örgütü IŞİD,Suriye ve Irak'ta başarılı olsaydı, bugün tüm dünya terörizm ve aşırıcılıkla karşı karşıya kalacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

"İran Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleriyle barış ve dostluğun kurumsallaştırılmasında ve terörle mücadelede barış komutanı General Kasım Süleymani'nin yolunu gururla izleyecektir." diyen Emir Abdullahiyan, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nü, bölgesel ve küresel güvenlik ve barışa katkıda bulunmaya büyük katkı sağlayan, sınırları olmayan bir askeri güç olarak nitelendirdi.