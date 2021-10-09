AK Parti'nin kaleleri sallanıyor

Son yerel seçimlerde yüzde 53,2 oranına oy alan ve AK Parti’nin kalelerinden olarak bilinen Adıyaman’da halk Meral Akşener’e yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatırken bu düzenin yıkılması gerektiğini söylediler.

AK Parti hükümetinin yaklaştığı acı sonu anket şirketleri yaptığı seçim araştırmalarıyla ortaya koyarken mıhalefet partilerinin liderleri de sahadaki gerçeği bizzat kendileri görür oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Memleket Gezileri” kapsamında Adıyaman'daki vatandaşların sıkıntıları dinledi. Akşener, AK Parti’nin kalelerinden olan Adıyaman’da kimi dinlese hükümeti yerden yere vurduğuna şahit oldu.

"Gırtlağa kadar borçluyuz"

Adıyaman’da Akşener’e AK Parti’yi eleştiren badem üreticileri “Gırtlağa kadar borçluyuz. Geçen yıl 14 ton gübre 34 bin lira iken, bu yıl 92 bin lira. Biz bu gübreyi bahçeye vermezsek ürün alamayız ve borçlarımızı ödeyemeyiz. Üstelik bir de dışarıdan badem ithal ediyorlar” dedi.

Bir cep telefonu satıcısı “Sabahtan beri iş yapamadık. Bu düzenin sona ermesini istiyoruz. Dini siyasete âlet ediyorlar. Bu durumdan bıktık” sözleriyle hükümete sitem etti. Emlakçılık işiyle uğraşan bir vatandaş “Faturalardan dertliyiz. Çok sıkıntı çekiyoruz” diye konuştu

Adıyaman'ın büyük ilçelerinden biri olan Kahta'da bir iş yeri sahibi ise Meral Akşener'e:

“Seçimleri kazanırsanız güzel şeyler yapacağınıza inanıyoruz. Ne olur kazanın ve bu düzeni yıkın!” diye yalvardı. Bu arada genç bir vatandaş “Geldiğinizde hesap soracak mısınız?” diye sorunca Meral Akşener acı acı tebessüm ederek: “Yahu hırsıza hesap sorulmaz mı hiç? Kim hırsızlık yaptıysa elbette ki hesabını soracağız!” diye cevap verdi.

Kaynak: Milli Gazete