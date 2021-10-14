Rusya'dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama

Sputnik'e konuşn Sergey Verşinin, "Biz, önceden olduğu gibi Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz, Türkiye de dahil tüm ortaklarımızla temaslarımızda bunu esas alıyoruz" dedi.

Suriye'nin egemenliğinin Suriye topraklarının tamamında tesis edilmesi gerektiğini belirten Verşinin, "Suriye'de terörle mücadelede sona geliniyor, doğal olarak buna devam edilmesi gerekiyor. Askeri hazırlıklara gelirsek, bu hazırlıklar Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını göz önünde bulundurmalı" ifadelerini kullandı.