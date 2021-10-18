BM: Suriye’de yeni anayasa taslağı hazırlamak için taraflar anlaştı

Arap medyasına göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Pazar günü yaptığı açıklamada, bir hafta sürecek görüşmeler öncesinde ilk kez bir araya gelen iki tarafın başkanlarının "anayasal reform taslağı hazırlamaya ve hazırlama sürecini başlatmaya" karar verdiklerini açıkladı.

Pedersen, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, toplantılarda "temel prensiplerin" görüşüleceğini söyledi.

BM yetkilisi, "Suriye Anayasa Komitesi toplantısının yeni turu 18 Ekim tarihinde yapılacak." dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması için 11 Eylül'de başkent Şam'a yaptığı ziyarette Suriye Dışişleri Bakanı Feysal Mikdad ile bir araya gelmişti.

Siyasi çözüm süreci, 30 Haziran 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentinde, BM gözetiminde başlamış sonuçsuz kalmıştı.