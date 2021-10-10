Merkel'den İran'a nükleer müzakere çağrısı

Merkel, veda ziyareti için geldiği isgal altındaki topraklara ilk olarak Siyonist İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile görüştü. Merkel ve Bennett, daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkel basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İran'a derhal müzakere masasına dönmeleri gerektiğine dair açık bir mesaj göndermek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de İran'ın müzakere masasına dönmesi konusunda yardım etme sorumluluğunun olduğunu sözlerine ekledi.