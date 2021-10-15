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15 Eki 2021 15:26

Merkel yarın Türkiye'ye geliyor

Merkel yarın Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul'a geliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın İstanbul'a çalışma ziyareti yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1897896
https://tr.mehrnews.com/news/1897896/

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