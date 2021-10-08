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8 Eki 2021 14:31

Merkel 16 Ekim'de Türkiye'ye geliyor

Merkel 16 Ekim'de Türkiye'ye geliyor

Almanya'da yeni hükumetin kurulması sonrası siyasete veda edecek olan Başbakan Angela Merkel Türkiye'yi ziyaret edecek.

Almanya'da yeni hükumetin kurulması sonrası siyasete veda edecek olan Başbakan Angela Merkel Türkiye'yi ziyaret edecek.

Açıklamayı Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptı.

Sözcü , Başbakan Merkel'in 16 Ekim cumartesi günü İstanbul'a ziyarette bulunacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

Türkiye'nin Almanya için her zaman önemli bir partner olduğunu vurgulayan sözcü, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası konuların da ele alınacağını belirtti.

News Code 1897742
https://tr.mehrnews.com/news/1897742/

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