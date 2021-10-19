Sonuç odaklı görüşmeler konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün gece canlı yayında yaptığı konuşmada, İran halkına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yürütülen aşılama programı hakkında, "Önceliğimiz genel aşılamadır, ilk doz aşı yaptıranların oranı yüzde 79'a ulaştı. İnşaallah ikinci doz yaptırımların oranı da soğuk mevsim başlamadan önce aynı rakama ulaşır." dedi.

Nükleer müzakerelere dair Cumhurbaşkanı Resi, "Direniş ekonomisi politikasını izleyeceğiz ve halkın sofrasını, pazarını ve ekmeğini müzakerelere bağlamayacğız. İran hiçbir zaman müzakere masasından ayrılmadı. Sonuç odaklı müzakereler konusunda kararlıyız. Dışişleri Bakanlığı ve başka platformlarda müzakerelerin İran İslam Cumhuriyeti için sonuç vermesi gerektiği zaten söylendi. Öte yandan, diğer tarafın yaptırımları kaldırmaya hazır olması ciddi olduğunun bir işareti olabilir." diye konuştu.

İran ve Pakistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Pakistan dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Afganistan dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele elındı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Tahran'da bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yı kabul etti.

Galibaf Venezuela Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Tahran’ı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile görüştü.

İran ve Venezuela dışişleri bakanları Tahran'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Tahran’ı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile görüştü.

İran: Azerbaycan'dan iyi ve yapıcı mesajlar aldık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, gündemi değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran karşıtı iddialarına ilişkin Hatipzade, “Azerbaycan'daki kardeşlerimize tavsiyemiz, basına konuşmadan önce iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmelerin diplomatik kanallardan devam etmesine izin vermeleridir. Onlar diplomatik kanallar yoluyla iyi, yapıcı ve kardeşçe mesajlar gönderdiler ve bu görüşmelerin aynı yönde devam etmesine izin verilmelidir. Azerbaycan yetkilileri tarafından yapılan bazı basın açıklamalarının amacının ne olduğu net ve açık olabilir. Fakat niyet okumak istemiyorum ve Azerbaycanlı yetkililere sözlerine dikkat etmelerini ve üçüncü taranların onları tuzağa düşürmelerine izin vermemelerini tavsiye ederiz." dedi.

Hatipzade, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gayet normal seviyede olduğunu dile getirerek, "Azerbaycan tarafı bu normal ilişkilerin yapay eller tarafından tehlikeye sokulmasına izin vermemeye dikkat etmeli." ifadelerinde bulundu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 844 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 256'ya vaka sayısı ise 5 milyon 796 bin 659'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 693'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 333 bin 304'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.