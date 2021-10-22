Emir Abdullahiyan, Türk mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün akşam telefon görüşmesi yaptı.

Telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Astana Formatında İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi'nin düzenlenmesi, İran-Türkiye 7. Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yapılması, iki ülkenin üst düzey yetkililerin ziyareti, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel konular ele alındı.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Afganistan'da namaz kılan Müslümanlara terör saldırılarının artmasından endişe duyduklarını ve İslam ülkelerinden bu konusda aktif rol üstlenmesini beklediklerini söyledi.

Gelecek hafta Tahran'ın ev sahipliğinde Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenleneceğini belirten Emir Abdullahiyan, bunun Afgan halkının iradesi doğrultusunda terör ile şiddetten arındırılmış ve istikrarlı bir Afganistan'ın oluşturulması konusunda komşu ülkelerin görüş alışverişinde bulunmasına fırsat sunacağını kaydetti.

Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının komşularının bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasına dayandığını ifade ederek, kötü niyetli tarafların komşuluk ilişkilerine sorun çıkarmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İki taraf, daha fazla bölgesel işbirliği için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nin önemine vurgu yaparak, iki ülkenin endişe duydukları konularda yetkilerinin karşılıklı ziyaretlerinde istişarelerin sürdürülmesi gereğinin altını çizdiler.

Görüşmede ayrıca, nükleer müzakereler konusu değerlendirildi.