Rusya: Aliyev-Erdoğan önerisini destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin öne sürdüğü 3+3 formatını desteklediğini ve en kısa zamanda başlatılmasını umduğunu belirtti.

Zaharova, Vestnik Kavkaza sitesine açıklamasında, “3+3 bölgesel danışma mekanizmasının kurulması fikri Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları tarafından önerilmişti. Bildiğiniz gibi Rusya bu öneriye destek verdi. Çok taraflı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin, bu formatın tüm müstakbel üyelerinin çıkarlarını kesinlikle tam olarak karşılayacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.



Zaharova, “Görüşümüze göre, bu mekanizmanın başlatılması ülkeler arası ilişkilerde güvenin artmasına, mevcut anlaşmazlıkların çözümüne ve bölgenin ekonomik, ulaşım, insani potansiyelinin açılmasına yardımcı olacak” diye kaydetti.



Başta ABD olmak üzere bazı Batı ülkelerinin bazı süreçlere engel olma çabası içinde olduklarını, “bu girişimin tekerine çomak soktuğunu” kaydeden Zaharova, “ABD’li partnerlerimiz bu çabalar içinde dezenformasyonla uğraşıyor. Örneğin, 3+3 girişimini Moskova’ya yazıyor, bu konu etrafında yeni bir garip oyun başlatıyorlar, tüm bunları Rus karşıtlığı havası içinde yapıyorlar. Bu projeye destek verdik, ama öneri başka ülkelerden geldi” diye ekledi.

Kaynak: T24