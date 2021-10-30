Sudan'da askeri cuntaya karşı "milyonların yürüyüşü" düzenlenecek

Sudan'da sivil yönetimi darbeyle görevden alan askeri cunta, cumartesi, 6 günlük yönetiminin şu ana kadar olan en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacak.

Ülke genelinde demokrasi yanlısı gruplar, sivil siyasetçiler ve sendikalar, toplu protesto yapılması için çağrıda bulundu.

Muhalefet, eylemi "milyonların yürüyüşü" olarak nitelendirirken, darbenin lideri General Abdülfettah el-Burhan, "teknokrat" bir başbakan atayacaklarını söyleyerek tepkiyi bastırmaya çalıştı. Burhan, pazartesi günü yapılanın bir darbe olmadığını iddia etti.

Suudilerin sahibi olduğu Hadath televizyon kanalına göre protestolara kısa süre kala Sudan'da telefon hatları kesildi.

Kaynak: T24