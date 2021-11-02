Kabil'de peş peşe şiddetli patlamalar

Yaklaşık iki buçuk aydır Taliban'ın kontrolünde olan Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün arka arkaya patlamalar meydana geldi.

Serdar Muhammed Davud Han askeri hastanesinin yakınında gerçekleşen patlamanın ardından silah sesleri duyuldu. İlk patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlama daha gerçekleşti.

Yerel kaynaklar, patlamanın ardından silahlı saldırganların hastaneye girdiğini ve çatışma yaşandığını bildiriyor.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Kaynak: Milliyet