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2 Kas 2021 12:42

Kabil'de peş peşe şiddetli patlamalar

Kabil'de peş peşe şiddetli patlamalar

Afganistan'ın başkentindeki bir askeri hastane yakınında gerçekleşen patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlama sesi duyuldu. Yerel kaynaklar, silahlı çatışma yaşandığını bildiriyor.

Yaklaşık iki buçuk aydır Taliban'ın kontrolünde olan Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün arka arkaya patlamalar meydana geldi.

Serdar Muhammed Davud Han askeri hastanesinin yakınında gerçekleşen patlamanın ardından silah sesleri duyuldu. İlk patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlama daha gerçekleşti.

Yerel kaynaklar, patlamanın ardından silahlı saldırganların hastaneye girdiğini ve çatışma yaşandığını bildiriyor.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Kaynak: Milliyet

News Code 1898269
https://tr.mehrnews.com/news/1898269/

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