Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı

ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da sivilleri hedef alan saldırılar devam ediyor.

Sputnik'e konuşan görgü tanıkları, ülkenin kuzeyindeki Kunduz kentinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybettiğini ve 7 kişi yaralandığını bildirdi.

Bir görgü tanığı ise, patlamaya daha önce infilak etmemiş bir havan mermisinin neden olduğunu belirtti.

Yerel 1TV kanalı, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olabileceği bilgisini paylaştı.