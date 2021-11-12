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12 Kas 2021 14:12

Afganistan'da camide patlama: 3 ölü, 15 yaralı

Afganistan'da camide patlama: 3 ölü, 15 yaralı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle 15 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. 

AFP'ye konuşan bir hastane yetkili en az 3 kişinin öldüğünü 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

AP'ye açıklamalarda bulunan Nangarhar Eyaleti Hükümet Sözcüsü Kari Hanif ise bombanın Traili kasabasındaki camiye önceden yerleştirildiğini söyledi.

Geçtiğimiz dakikalarda AFP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi haberi doğrulamıştı.

Adı açıklanmayan yetkili 'Spin Ghar semtindeki bir camide Cuma namazı sırasında bir patlama olduğunu doğrulayabilirim. Ölü ve yaralılar var' dedi.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1898470
https://tr.mehrnews.com/news/1898470/

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