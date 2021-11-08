Taliban yönetimi ilk kez büyük çaplı atama gerçekleştirdi

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, ülkenin 17 vilayetine yeni vali, 15 vilayetine vali yardımcısı ve 10 vilayetine emniyet müdürü ataması yapıldığını belirtti.

Mücahid, başkent Kabil'de Kari Beryal'in valilik, Velican Hamza'nın emniyet müdürlüğü görevine getirildiğini söyledi.

Bu arada, Taliban yönetimi, kolordu komutanlıklarının isimlerini değiştirerek geçmiş yılların bahar aylarında eski hükümet güçlerine düzenledikleri operasyonlara verdikleri isimleri koydu.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığının adının El Fetih, Kunduz'daki 217 Pamir Kolordu Komutanlığının adının Ömeri, Kandahar'daki 205. Atal Kolordu Komutanlığının adının El Bedir, Lagman vilayetindeki 201. Silab Kolordu Komutanlığının adının Halid Bin Velid, Paktiya vilayetindeki 203. Tunder Kolordu Komutanlığının adının Mansuri, ülkenin batısında bulunan Herat vilayetindeki 207. Zafer Kolordu Komutanlığının adının El Faruk, Helmand vilayetindeki 2015. Meyvand Kolordu Komutanlığının adının Azm olarak değiştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA