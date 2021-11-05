Şi Cinping ve Beşar Esad telefonda görüştü

Şi, Çin’in Suriye ile ilişkilerin gelişimine büyük önem verdiğini kaydederek, Suriye ile birlikte iki ülke arasındaki dostane işbirliğinden daha fazla sonuç elde edilmesini sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin’in Suriye’nin COVID-19 salgınıyla mücadelesine, yeniden yapılanmasına ve kalkınmasının ilerletilmesine destek vermeye devam edeceğine dikkat çeken Şi, Suriye’nin Kuşak ve Yol ortak inşasına ve küresel kalkınma inisiyatifine katılmasını beklediklerine işaret etti.

Şi, Çin’in Suriye ile birlikte medeniyetlerarası diyaloğu güçlendirmenin yanı sıra, uluslararası adaleti ve gelişen ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için ortak çaba harcayacağını vurguladı.

Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve milli itibarı korumasını kararlılıkla desteklediklerini ve dış güçlerin Suriye’nin içişlerine karışmasına kesinlikle karşı çıktıklarını kaydeden Şi, Suriye’nin risklerin ve sınamaların üstesinden gelerek, bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma mücadelesinde yeni zaferler kazanacağına inandıklarını ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin BM’deki meşru statüsüne kavuşmasının 50. yıldönümünü kutlayan Beşar Esad ise, Çin’in dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasını korumak için büyük katkılar yaptığını vurguladı.

Esad, Suriye hükümeti ve halkının, ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve milli itibarının korunmasına destek verdiği, dış güçlerin Suriye’nin içişlerine karışmasına karşı çıktığı ve uluslararası hukuk ile adaleti koruduğu için Çin’e teşekkür ettiğini dile getirdi.

Suriye’nin Çin’le dostane ilişkilere büyük önem verdiğine işaret eden Esad, Kuşak ve Yol inisiyatifini desteklediklerinin, Çin’le işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarının ve Çinli şirketlerin Suriye’ye yatırımları arttırmasını beklediklerinin altını çizdi.

Esad ayrıca, Suriye’nin Xinjiang, Tibet, Hong Kong, insan hakları, Tayvan ve Güney Çin Denizi meselelerinde Çin’e kesin destek vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: CRI Türkçe