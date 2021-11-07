Almanya ile Taliban arasında müzakere yürütülecek iddiası

Almanya'nın Taliban ile diplomatlarının Afganistan'a dönerek görevlerini sürdürmeleri konusunda müzakere yürüteceği duyuruldu.



ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın uluslararası toplum tarafından tanınma çabaları sürerken, Almanya'nın diplomatlarını Kabil'e geri göndermek için örgütle müzakere yütüreceği iddia edildi. İddiaya göre Berlin bu adımı Afgan toplumunun insani yardımlara erişim sağlayabilmesi amacıyla atmayı planlıyor.

İnsani yardım ön planda

Welt am Sonntag gazetesinin ulaştığı kaynaklar, Almanya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Markus Potzel'in önümüzdeki haftalarda Kabil'e giderek Taliban ile Alman diplomatların göreve dönmesi konusunu müzakere edeceğini belirtti. Gazeteye göre, diplomatların günlük geziler şeklinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri ihtimali mevcut. Gazete, ayrıca Berlin'in bu adımı Afgan toplumunun insani yardımlara erişim sağlayabilmesi amacıyla atmayı planladığını öne sürdü.



Bunun yanı sıra gazete, gündemdeki bir diğer konunun Alman silahlı kuvvetleriyle işbirliği yapan ya da Alman kurumlarıyla çalışan Afganların seyahatini kolaylaştırmak amacıyla Taliban'ın verdiği pasaportların geçerliliğinin tanınması olabileceğini kaydetti.

Kaynak: T24