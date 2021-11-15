İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi Kabil'de

Kazemi Kumi ve beraberindeki heyet Kabil havalimanında bazı Taliban yetkilileri tarafından karşılandı.

Kazemi Kumi üç günlük Kabil ziyareti sırasında Taliban hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Birinci Başkan Yardımcısı Molla Birader ve Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya gelerek, mülteci sorunu, bölgesel sorunlar, ekonomik işbirliği, kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve Afgan halkına insani yardım dahil olmak üzere Afganistan'daki çeşitli konuları görüşecek.