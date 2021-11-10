  1. İran
10 Kas 2021 11:43

İran: Sothys adlı tanker serbest bırakıldı

İran: Sothys adlı tanker serbest bırakıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sothys adlı tankerin İran petrolünü boşalttıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sothys adlı tankerin İran petrolünü boşalttıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi. 

Ne Olmuştu?

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, geçtiğimiz ayda Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisinin haydutluk eylemini engellemişti.

Ülkenin güneyindeki Umman Denizi sularında İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyan ABD, İran petrolünü başka bir tankere (Vietnam bandıralı Sothys adlı tanker) yükleyip bilinmeyen bir noktaya yönlendirmişti.

Başarılı bir helikopterden inme operasyonları ile tanker gemisinin kontrolünü ele geçiren Devrim Muhafıları askerleri söz konusu tankeri İran karasularına yönlendirmişti.

News Code 1898435
https://tr.mehrnews.com/news/1898435/

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