Devrim Muhafızları, Umman Denizi'ndeki olayla ilgili görüntüleri ilk kez yayınladı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrol tankeri çalma girişimini başarısızlığa uğrattı.

Devrim Muhafızları olayla ilgili görüntüleri ilk kez yayınladı.

Ülkenin güneyindeki Umman Denizi sularında İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyan ABD, İran petrolünü başka bir tankere yükledi ve tankeri bilinmeyen bir yere yönlendirdi.

Başarılı bir heliborne operasyonları ile tanker gemisinin güvertesine inen Devrim Muhafıları askerleri söz konusu tankeri İran karasularına yönlendirdi.