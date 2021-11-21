Devrim Muhafızları Ordusu yeni savaş gemileri ile donatılıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulunud.

Tuğamiral Tangsiri, "Fars Körfezi'nde İran ile Amerika arasında yaşanan olayların bir çoğu kamuya açıklanmadı. Geçen bir buçuk yılda Amerikalılara altı kez sille vuruldu.” dedi.

İran’ın ülkenin güneyinde en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu anlatan Tuğamiral Tangsiri, “Fars Körfezi adını kimse değiştiremez; Çünkü bu bölge uzun yıllardır aynı ismi taşıyor.” ifadesini kullandı.

Tuğamiral Tangsiri, Ekim ayında Umman Denizi'nde yaşanan Vietnam tankeri olayına ilişkin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ayda İran petrolünü taşıyan tanker, Amerikalılardan destek aldığı için ülkemize petrolü teslim etmeyi reddetti; Bu tankeri durdurmak amacıyla birliklerimizden ilk grup helikopterle tanker güvertesine indi ve ikinci grup ise hücumbot ile tankere ulaştı. Fakat Vietnam tankeri ülke karasularına girer girmez iki Amerikan destroyeri bölgeye geldi ve duruma müdahale etmeye çalıştı. Karşı taraf helikopter de uçurdu, ancak İran’ın ikazı üzerine bölgeden uzaklaştı."

Tuğamiral Tangsiri, "Amerikalılar, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri birlikleri ile karşılaşmaktan korktuğu için kontrolümüz altındaki sulara giremiyorlar." dedi.

10 ila 2 bin kilometre menzile sahip füzelerin Savunma Bakanlığının yanı sıra Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından da üretilmekte olduğunu dile getiren Tuğamiral Tangsiri, "Bu sene Devrim Muhafızları filosuna yeni 3 savaş gemisi eklenecek.” şeklinde konuştu.