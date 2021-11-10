"İran el koyduğu Vietnam petrol tankerini serbest bıraktı" iddiası

İsveç'in Başkenti Stockholm'de faaliyet gösteren ve dünya çapında petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden 'TankerTrackers' adlı firmanın iddiasına göre; İran’ın el koyduğu Vietnam petrol tankerini serbest bıraktı.

TankerTrackers, söz konusu tankerin boş olduğunu ileri sürdü.

Ne Olmuştu?

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, geçtiğimiz ayda Umman Denizi'nde Amerikan savaş gemisinin haydutluk eylemini engellemişti.

Ülkenin güneyindeki Umman Denizi sularında İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyan ABD, İran petrolünü başka bir tankere (Vietnam bandıralı Sothys adlı tanker) yükleyip bilinmeyen bir noktaya yönlendirmişti.

Başarılı bir helikopterden inme operasyonları ile tanker gemisinin kontrolünü ele geçiren Devrim Muhafıları askerleri söz konusu tankeri İran karasularına yönlendirmişti.