Cumhurbaşkanı Reisi, Salı günü meclise gidecek

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, üç aydır boş olan Eğitim ve Öğretim Bakanlığı koltuğu için yeni bakan adayı Mesud Fayyazi'yi İslami Şura Meclisine önermişti.

İbrahim Reisi'nin önerdiği ismi savunmak üzere Salı günü meclise gideceği belirtildi.

İran'da haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin bakanlıklar için önerdiği tüm isimler onaylanırken Eğitim ve Öğretim Bakanlığı için önerilen Hüseyin Bağgoli'nin adaylığı reddedilmişti.

13. hükümette yer almak üzere Cumhurbaşkanı Reisi tarafından İran Meclisi'ne önerilen bakanın programları incelendikten sonra, güven oylaması yapılacak.