  1. Siyaset
14 Kas 2021 11:11

Cumhurbaşkanı Reisi, Salı günü meclise gidecek

Cumhurbaşkanı Reisi, Salı günü meclise gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, eğitim bakanı olarak önerdiği ismi savunmak üzere Salı günü İslami Şura Meclisi'ne gidecek.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, üç aydır boş olan Eğitim ve Öğretim Bakanlığı koltuğu için yeni bakan adayı Mesud Fayyazi'yi İslami Şura Meclisine önermişti.

İbrahim Reisi'nin önerdiği ismi savunmak üzere Salı günü meclise gideceği belirtildi.

İran'da haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin bakanlıklar için önerdiği tüm isimler onaylanırken Eğitim ve Öğretim Bakanlığı için önerilen Hüseyin Bağgoli'nin adaylığı reddedilmişti.

13. hükümette yer almak üzere Cumhurbaşkanı Reisi tarafından İran Meclisi'ne önerilen bakanın programları incelendikten sonra, güven oylaması yapılacak.

News Code 1898514
https://tr.mehrnews.com/news/1898514/

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