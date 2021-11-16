Reisi ve Putin telefonda Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde, İran’ın Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu dile getirerek, “İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi sürecinin hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için iki ülke arasındaki kapsamlı uzun vadeli işbirliği belgesini tamamlamaya hazırız” dedi.

İbrahim Reisi, Tahran ile Moskova’nın birçok uluslararası konuda aynı görüşe sahip olduğunu belirterek, “Tek taraflığa karşı çıkmak ve çok taraflığı güçlendirmek iki ülkenin ortak yönlerinden biridir” ifadesini kullandı.

Bölgesel meselelerde iki ülkenin ortak işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Reisi, “Yabancıların Suriye’deki varlığının, ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği için yasa dışı olduğuna ve Suriye halkı ile hükümetinin isteğine aykırı olduğuna inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Afganistan’daki gelişmelere dikkati çeken Reisi, “Terör örgütü IŞİD’in Afganistan’daki varlığını bölge ve bu ülke için tehlikeli buluyoruz. Dolayısıyla bu komplonun tehlikeleri karşısında uyanıklı olmalıyız” dedi.

Reisi, Afganistan’da tüm etnik ve siyasi grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasından yana olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran milletine karşı yaptırımların kaldırılması yönündeki tutumundan dolayı Rusya’yı takdir ederek, “Müzakerelerde ve ulusumuzun yaptırımları kaldırma haklarının sağlanması konusunda kararlıyız.” diye kaydetti.

Reisi ayrıca, Rusya’nın Güney Kafkasya bölgesinde istikrar ve huzura yönelik girişimini memnuniyetle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Tahran ile Moskova’nın pek çok konuda ortak tutum ve yakınsamaya sahip olduğunu vurgulayarak, “Moskova, Tahran’ın iki ülke arasında uzun vadeli işbirliğine ilişkin yeni bir belge hazırlama önerilerini destekliyor. Bunun en kısa sürede sonuçlanıp uygulanmasına kararlıyız” dedi.

Putin, Moskova'nın İran ile ekonomik ilişkilerin düzeyinin artmasına ve ortak yatırım programlarının sonuçlandırılmasına büyük önem verdiğini belirterek, “İkili, bölgesel ve uluslararası işbirliği düzeyinin artırılması yönünde olumlu gelişmelere tanık oluyoruz. İş birliğinin gelişimi kuşkusuz hız kazanacaktır” ifadesini kullandı.

İran ile Rusya’nın başta Suriye olmak üzere bölgesel konulardaki işbirliğine değinen Putin, “Ortak çaba ile Suriye’nin bağımsızlığını koruduk ve bu ülkedeki terör merkezi yok etmeyi başardık. Elbette, eşitli bölgesel alanlarda yakın işbirliğimizi sürdürmeliyiz” ifadelerinde bulundu.

Putin, Dağlık Karabağ bölgesindeki durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, “Bu bölgedeki güveni ve işbirliğini artırmak için 3+3 bir istişare mekanizması kurmak istiyoruz. İran’ın da bunu desteklemesini umut ediyoruz” diye konuştu.