Reisi: Ülke sorunlarının çözümü konusunda umutluyum

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, eğitim bakanı olarak önerdiği ismi savunmak üzere bugün İslami Şura Meclisi'nde bir konuşma yaptı.

Bu bakanlığın yeni isminin Mesud Fayyazi olduğunu anlatan Reisi, onu liyakat kriteriyle seçtiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, yeni hükümetin kurulmasından 83 gün geçtiğini hatırlatarak, “Bugün ülke sorunlarının çözümü konusunda her zamankinden daha umutluyum.” dedi.

Hükümetin koronavirüsle mücadele alanında yürüttüğü çalışmalara değinen Reisi, "Genel aşılama alanında iyi çalışmalar yapıldı ve bugüne kadar insanlara 100 milyon dozdan fazla aşı yapıldı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, hükümetin petrol satışı ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bütçeyi sağlama konusundaki çalışmaları hakkında, "Bu konular başarılı bir şekilde takip edilmekte ve mali varlıklarımız artmaktadır. Bu, ekonomik alanda olumlu adımlar atılabileceğimizi gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı, güvenoyu alamadı

13. hükümette yer almak üzere Cumhurbaşkanı Reisi tarafından İran Meclisi'ne önerilen bakanın programları incelendikten sonra, güven oylaması yapıldı.

290 milletvekilinin bulunduğu İran Meclisinde Milli Eğitim Bakanı olarak ismi önerilen Fayyazi 115 kabul, 140 muhalif ve 5 çekimser oy alarak kabinede yer almadı.