Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi ile Putin telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Bu görüşmede, İran-Rusya ilişkileri başta olmak üzere, Viyana görüşmeleri, Dağlık Karabağ ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

ABD, Küba'ya uyguladığı yaptırımlara son vermeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'nin Küba da dahil olmak üzere bağımsız ülkelerin iç işlerine açık müdahalesini kınayarak, "Washington yönetimi Küba'ya karşı mali ve tek taraflı ekonomik yaptırımlarına derhal son vermeli." dedi.

Reisi: Ülke sorunlarının çözümü konusunda umutluyum

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, eğitim bakanı olarak önerdiği ismi savunmak üzere dün İslami Şura Meclisi'nde bir konuşma yaptı.

Bu bakanlığın yeni isminin Mesud Fayyazi olduğunu anlatan Reisi, onu liyakat kriteriyle seçtiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, yeni hükümetin kurulmasından 83 gün geçtiğini hatırlatarak, “Bugün ülke sorunlarının çözümü konusunda her zamankinden daha umutluyum.” dedi.

13. hükümette yer almak üzere Cumhurbaşkanı Reisi tarafından İran Meclisi'ne önerilen bakanın programları incelendikten sonra, güven oylaması yapıldı.

290 milletvekilinin bulunduğu İran Meclisinde Milli Eğitim Bakanı olarak ismi önerilen Fayyazi 115 kabul, 140 muhalif ve 5 çekimser oy alarak kabinede yer almadı.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 430 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 406'ya vaka sayısı ise 6 milyon 51 bin 642'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 477'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 720 bin 893'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.