Emir Abdullahiyan Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir bdullahiyan dün Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede ikili ilişkiler ile önümüzdeki hafta Aşkabat'ta düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan Cumhurbaşkanı Reisi’nin selamlarını Tükmenistan Cumhurbaşkanı Kurbanali Berdi Muhammedov’a iletirken bu zirvenin başarılı bir şekilde yapılması için destek sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi 28 Kasım Cumartesi günü Türkmenistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.