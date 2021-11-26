Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda Viyana görüşmelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, “Diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeye ve yaptırımları kaldırmaya hazır olması takdirde, iyi ve hatta acil bir anlaşmaya varılabilir” dedi.

Emir Abdullahiyan, “ABD’nin ve üç Avrupa ülkesnin nüklee anlaşmadaki ihlaline rağmen, Viyana görüşmelerine iyi niyetle ve ciddiyetle katılarak iyi ve doğrulanabilir bir anlaşma istiyoruz” ifadesini kullandı.

Josep Borrell’i çabalarından dolayı takdir eden Emir Abdullahiyan, “Viyana görüşmelerinin altı turunda nihai sonuca ulaşılmadığı açık, bu nedenle çözülmesi gereken tüm konular İran müzakere ekibi tarafından değerlendirilmektedir” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan güvenilir olmayan ABD’nin nükleer anlaşmadan tekrar çıkmayacağına dair yeterli ve ciddi garantiler olması gerektiğini vurguladı.

ABD’lilerin çelişkili davranışlarına ve sözle eylemlerinin tutarsız olduğuna değinen Emir Abdullahiyan, “Beyaz Saray nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu duyururken, geçtiğimiz haftalarda İranlı kişi ve şirketlere iki aşamalı olarak yaptırımlar uyguladı. Dolayısıyla herkes pratikte yaptırımların kaldırılması için ciddi adımlar atılmasına tanık olmalı” diye kaydetti.

Emir Abdullahiyan ayrıca, “Batı, yeni ve yapıcı bir yaklaşımla Viyana’ya gelmeli” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, tüm taraflarla yaptığı temaslarına değinerek, “Viyana görüşmelerinde özellikle çözümlenmemiş konular ve yaptırımların kaldırılması konusunda yoğun tartışmalar yapılmalı. Herkesin nükleer anlaşmanın orijinal formuna geri dönme ihtimali var” dedi.

ABD’nin yükümlülüklerine dikkati çeken Josep Borrell, “Yaptırımları kaldırmanın tek yolu nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasından geçiyor. Böylece hem İran haklarına ulaşır hem de uluslararası toplum İran’ın nükleer programının doğasından emin olabilir” ifadelerinde bulundu.