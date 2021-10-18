İran-Türkmenistan ekonomik ilişkileri Tahran’da ele alınacak

Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi Ahmet Kurbanov, İran-Türkmenistan 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı’nın önümüzdeki günlerde Tahran’da düzenleneceğini bildirdi.

Ahmet Kurbanov, “İran-Türkmenistan 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısın’a İran’dan Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve Türkmenistan’dan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov başkanlık edecek” dedi.

Kurbanov ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’nin Kasım ayı sonunda Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın ev sahipliğinde düzenleneceğini belirterek, tüm üye ülkelerin cumhurbaşkanlarını bu toplantıya katılmaya davet etti.